СМИ: посла США вызвали в МИД РФ из-за «вмешательства в выборы» в России

Ранее сообщалось, что у Москвы возникли претензии к Вашингтону из-за проблем с аккредитацией российских журналистов, работающих в США, сообщает Русская служба «Голоса Америки».

Посол США в России Джон Салливан был вызван на беседу в Министерство иностранных дел России из-за того, что российские власти заявили о вмешательстве США в выборы. Агентство «Рейтер» сообщило об этом со ссылкой на российские агентства ТАСС и РИА Новости, которые, в свою очередь, ссылаются на источник в дипломатических кругах.

Ранее российские информационные агентства сообщали, что Салливана вызвали в МИД по вопросу аккредитации российских журналистов, работающих в США. Как сообщило агентство «Интерфакс», некоторым российским журналистам было отказано в аккредитации для участия в памятных мероприятиях, посвященных годовщине терактов 11 сентября в Нью-Йорке.

Источники в дипломатическом ведомстве не уточнили, вмешательство в какие именно выборы вменяют в вину США в Москве. На следующей неделе в России состоятся выборы в Государственную Думу.

Пресс-секретарь посольства США Джейсон Ребхольц в беседе с РИА Новости заявил, что посол Салливан встретился с заместителем министра иностранных дел РФ Сергеем Рябковым, чтобы обсудить стремление президента Джо Байдена к стабильным и предсказуемым отношениям с Россией.