Богатые американцы ежегодно не доплачивают в госбюджет $163 млрд

1 процент американцев – речь идет о самых богатых – ежегодно не доплачивают в госбюджет 163 миллиарда долларов – об этом говорится в докладе американского министерства финансов. Малоимущие, впрочем, также виноваты в недополучении государственной казной 36 миллиардов в год – не полностью платят налоги 50 процентов американцев.

Представители администрации Байдена и ведущие демократы неоднократно заявляли: у них большие планы на пересмотр налогового законодательства и повышение налогов для богатых американцев и крупных корпораций. Такой сценарий, в частности, предполагается в законопроекте бюджета на сумму в три с половиной триллиона долларов, который сейчас является предметом активных дискуссий между законодателями и Белым домом.

Чистый доход размером в три четверти миллиона в год и выше – так живет 1 процент американцев, и около трети из них тем или иным образом уклоняются от уплаты налогов. Об этом написала в своей статье, опубликованной на официальной странице Министерства финансов США, заместитель помощника руководителя ведомства Наташа Сарин.

«Хорошо работающая налоговая система требует, чтобы все платили налоги. Сегодня так называемая «налоговая дыра» – разница между теми налогами, которые должны быть уплачены и тем, что поступило в казну – составляет около 600 миллиардов в год. Это означает потерю около 7 триллионов налоговых поступлений за 10 лет. Размах потерь в чистом виде поражает: он равен 3% ВВП», – заявила Сарин.

Несмотря на то, что налоговая администрация знает, кто и сколько ей задолжал, как минимум 15 процентов от этих средств ведомство, по словам чиновницы, собрать не в состоянии. По словам Сарин, для более эффективной работы ее ведомству необходимы новые инструменты влияния и деньги – 80 миллиардов долларов в течение 10 лет. Сарин уверена: это, дескать, позволит «прогрессивнее» собирать налоги.

Наталка Писня, VOA