В минувшую среду перед зданием мэрии Ньюарка собрались профсоюзы полицейских и пожарных со всего Нью-Джерси, чтобы выразить протест против постановления мэра о вакцинации от коронавируса городских служащих. К протестному митингу против распоряжения о вакцинации присоединились также профсоюзы служб быстрого реагирования со всего штата Нью-Джерси.

Стоит пояснить, что в августе мэр города Ньюарк Рас Барака (Ras Baraka) издал распоряжение, в соответствии с которым городские служащие должны были пройти вакцинацию от COVID-19 или подвергнуться дисциплинарному взысканию вплоть до увольнения; распоряжение не подразумевало прохождение теста вместо вакцинации. Согласно приказу, у сотрудников есть 30 дней для подтверждения вакцинации.

Профсоюз пожарных Ньюарка требовал, чтобы пожарные имели выбор – или пройти тестирование на вирус, или вакцинироваться, согласно приказу губернатора Нью-Джерси Фила Мерфи.

По сообщению местного издания NJ, мэр Рас Барака сказал, что в его постановлении есть исключения по медицинским или религиозным причинам. Но президент профсоюза пожарных Ньюарка публично заявил перед зданием мэрии, что никаких исключений не было.