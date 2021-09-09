В США наблюдается всплеск заболеваемости COVID-19 среди детей

Текущие показатели заболеваемости в десятки раз выше, чем в июне, передает Служба новостей «Голоса Америки».

По мере того, как миллионы американских школьников возвращаются в классы, США сталкиваются с самым значительным всплеском детской заболеваемости COVID-19: каждую неделю у рекордного числа американских детей выявляется положительный результат на этот вирус.

Только на прошлой неделе тест на COVID-19 у почти 252 тысяч детей в США оказался положительным, что стало самым большим ростом заболеваемости среди детей с начала пандемии.

Об этом говорится в еженедельном отчете Американской академии педиатрии и Ассоциации детских больниц.

С начала пандемии вирусом заразились более 5 миллионов детей.

Только в августе было более 750 тысяч подтвержденных случаев инфицирования, после того как в стране произошел экспоненциальный рост инфекций, сообщили эти организации.

Недельный показатель сейчас почти в 30 раз выше, чем в июне, когда было зарегистрировано всего 8400 случаев заболевания детей.

Аналогичная тенденция наблюдается с количеством госпитализаций детей на 100 тысяч человек.

Согласно федеральным данным, этот показатель также находится на одном из пиков за все время пандемии, увеличившихся на 600 процентов с 4 июля.

Число госпитализаций почти на 308 процентов выше, чем год назад.

В Техасе, где губернатор запретил обязательный масочный режим в школах, детей, госпитализированных с COVID-19, больше, чем где-либо еще в стране.

«Мы называем это четвертой волной, но, безусловно, это самый сильный всплеск, действительно поражающий детей и подростков», – заявил главный врач лабораторной диагностики Детской больницы Техаса ABC News.