Калифорнийские демократы решили не требовать подтверждение вакцинации от COVID-19 для работы в помещениях

Калифорнийские законодатели откладывают план, согласно которому людям нужно было бы подтверждать, что они полностью вакцинированы от COVID-19, для работы в помещениях; вместо этого требуется, чтобы работники либо делали прививки, либо проходили регулярное тестирование на COVID-19.

Как сообщает Sacramento Bee, член законодательного собрания Баффи Уикс из Окленда, которая была среди законодателей, на прошлой неделе выдвинувшие формулировку концепции обязательной вакцинации, подтвердила в понедельник, что эта идея нерабочая для 2021 года.