Харрис отменила участие в мероприятиях в поддержку губернатора Калифорнии

По возвращении из турне по Азии вице-президент отправится прямо в Вашингтон, сообщает Служба новостей «Голоса Америки».

Вице-президент Харрис отменила запланированные предвыборные выступления в поддержку губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома после терактов возле аэропорта Кабула, в результате которых погибли 13 американских военнослужащих.

По данным NBC News, Харрис планировала выступить с губернатором Калифорнии в пятницу по возвращении из поездки в Азию. Вместо этого она отправится напрямую в Вашингтон.

«После визита на совместную базу Перл-Харбор – Хикэм сегодня днем вице-президент вернется в Вашингтон, округ Колумбия», – написала в «Твиттере» пресс-секретарь Харис Симона Сандерс.

Представитель штаба Ньюсома подтвердил NBC News, что Харрис отказалась от планов выступить в поддержку губернатора.