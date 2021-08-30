Семья Николая Кулакевича просит помочь с расходами на похороны пастора

Племянница Николая Кулакевича из Флориды Вики Шестопалов собирает деньги на GoFundMe, чтобы помочь своей тете Ренате и детям Ребекке, Ричарду, Роберту и Райану с расходами на непосредственно на похороны и прочими расходами после похорон, “чтобы помочь им оставаться на ногах”. Пастор славянской церкви Николай Кулакевич умер 23 августа после того, как попал в больницу с диагнозом COVID-19.

Как пишет Вики Шестопалов, “Николай перенес инсульт 4 года назад, пережил несколько смертей, госпитализацию и проблемы со здоровьем. Две с половиной недели назад он попал в больницу с covid, и, несмотря на удивительное внимание врачей и усилия, направленные на то, чтобы сохранить ему жизнь, Господь решил, что пришло его время, наконец, вернуться домой”.

Прощальная панихида прошла в церкви Живой Поток в Джексонвилле, Флорида.