Сенатор Блэкберн призвала Байдена и Харрис уйти в отставку

По мнению сенатора-республиканки, действующая администрация несет прямую ответственность за трагическую ситуацию, сложившуюся в Афганистане, пишет Русская служба «Голоса Америки».

Республиканка Марша Блэкберн, представляющая в Сенате штат Теннесси, призвала президента Джо Байдена, вице-президента Камалу Харрис, госсекретаря Энтони Блинкена, министра обороны Ллойда Остина и главу Объединенного комитета начальников штабов генерала Марка Милли уйти в отставку в связи с их виной в ситуации, которая сложилась в Афганистане.

По словам Блэкберн, вышеперечисленные руководители государства должны уйти в отставку, в противном случае они рискуют столкнуться с импичментом и отстранением от должности. Сенатор считает, что сегодняшние теракты в кабульском аэропорту произошли, в том числе, из-за неверных решений, принятых руководством США.

«Единственная причина, по которой мы были вынуждены защищать международный аэропорт имени Хамида Карзая, заключалась в том, что Джо Байден пошел против рекомендации высшего военного руководства и распорядился покинуть военный аэродром в Баграме. Убийственные действия Джо Байдена и его команды по национальной безопасности позволили террористам взять все под свой контроль», – говорится в заявлении сенатора.

«Сегодняшняя гибель американских военнослужащих является прямым результатом слабого руководства Байдена и неудачного вывода войск. Америке нужно верить в своих лидеров, и мы больше не можем доверять администрации Байдена», – заключила Марша Блэкберн.