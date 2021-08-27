Верховный суд США отменил федеральный мораторий на выселение из арендованного жилья

Мораторий, который должен был действовать до 3 октября, был введен на большей части США по распоряжению CDC, передает Русская служба «Голоса Америки».

Верховный суд США в четверг отменил действие федерального моратория на выселение из жилых домов. Мораторий был введен администрацией президента Джо Байдена на фоне пандемии коронавируса, чтобы защитить социально уязвимые слои населения от политики, проводимой арендодателями.

В июне Верховный суд страны оставил в силе предыдущий запрет на выселение неплательщиков из жилых помещений. Срок действия его истек в конце июля. На этот раз судьи удовлетворили иск от имени арендодателей с просьбой отменить мораторий, введенный в начале августа Центрами по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), который должен был действовать до 3 октября.

Администрация Байдена попросила Верховный суд оставить в силе федеральный запрет на выселение из жилых домов в минувший понедельник, 23 августа. В своем ходатайстве юристы Министерства юстиции заявили, что CDC действовали в рамках своих законных полномочий, когда ранее в этом месяце продлили мораторий до 3 октября.

Противники продолжения моратория утверждали, что закон, на который опирался CDC при введении запрета на выселение неплательщиков, не позволяет ведомству осуществлять подобные действия.

«Утверждение, согласно которому данный закон наделяет CDC широкими полномочиями, не выдерживает критики», – говорится в заключении суда. Трое либеральных судей выразили несогласие с этим решением, которое поддержали шесть консервативных судей.

CDC впервые ввели мораторий на выселение в сентябре 2020 года, когда в ведомстве заявили, что такая политика необходима для борьбы с распространением COVID-19 и в целях предотвращения роста числа бездомных людей во время пандемии.

Мораторий оспаривали, в частности, организации риелторов в Алабаме и Джорджии.