Заявителей на грин-карту заставят пройти полную вакцинацию от Covid-19

С 1 октября все заявители на грин-карту должны пройти полную вакцинацию от Covid-19.

Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) объявили, что с 1 октября вакцинация от COVID-19 включена в список вакцин, необходимых заявителям для получения статуса постоянного жителя и статуса беженца.

Согласно CDC указаниям, что подтверждением вакцинации против COVID-19 может быть запись о вакцинации (оригинал или копия) или копия медицинской карты с записями, сделанными врачом или другим соответствующим медицинским специалистом.

Соискатели грин-карты и беженцы, которые откажутся от одной или нескольких доз вакцины COVID-19, не будут иметь возможность въехать в Соединенные Штаты. Но есть исключения – дети младше 12 лет, лица, не моющее медицинские противопоказания или не имеет доступа к одной из утвержденных вакцин против COVID-19. Кроме того, физические лица могут подать заявку на индивидуальный отказ на основании религиозных или моральных убеждений в Службу гражданства и иммиграции США (USCIS).