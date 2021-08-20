Программист из России продал свою компанию в Кремниевой долине за $2,25 млрд

Программист из России Андрей Филёв продал компанию Wrike в Кремниевой долине за 2,25 миллиарда долларов. Об этом основатель техно-компании написал у себя в корпоративном блоге.

Компания Wrike, лидер в области управления совместной работой SaaS, была приобретена другой компанией – Citrix Systems – за 2,25 миллиарда долларов наличными. Сделка с Wrike – это новый пример крупного международного выхода для технологической компании, основанной в России.

Wrike была основана в 2006 году в Калифорнии Андреем Филёвым, выпускником Санкт-Петербургского государственного университета и Стокгольмской школы экономики, пишет EWDN.

Помимо Wrike, Филёв также является основателем компании Murano Software, специализирующейся на создании и управлении специальными командами ИТ-разработчиков. Он также работает консультантом в Ditto.com, Appulate и других компаниях.