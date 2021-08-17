Полицейский Владимир Малеев из Филадельфии умер от COVID-19

6 августа от COVID-19 умер 39-летний Владимир Малеев, прослуживший в Полицейском управлении Филадельфии 4 года. Коллеги попрощались с ним 13 августа, на FB страничке управления разместили пост: “Сегодня мы чествуем жизнь офицера полиции Филадельфии Владимира Малеева, который скончался 6 августа после битвы с болезнью, связанной со службой Мы будем вечно чтить его память”.

Фото: CBS

Согласно 3rd Police District Advisory Council, Владимир “проиграл битву с COVID”.

Комиссар полиции Даниэль Аутло сказал, что Владимир Малеев был «отличным офицером, который продемонстрировал все качества, которые мы видим в своих лучших проявлениях».

Некоторые источники сообщают, что Малеев являлся выходцем из Болгарии.