Семья Дунайчук из Такомы собирает деньги в связи со смертью отца семейства

24 июля из-за несчастного случая трагически погиб Алекс Дунайчук (Aleks Dunaychuk), оставив жену Динну (Deanna) и 6 детей возрастом от 4 до 14 лет. Родственники собирают деньги, чтобы помочь вдове и детям, т.к. Алекс был единственным кормильцем в семье.

Согласно информации на GoFundMe, “Алекс вместе с некоторыми членами семьи ехал на квадроцикле по лесу у Гринвотера, когда попал в аварию. Он выскочил из своего квадроцикла таким образом, что это было катастрофой, и он скончался на месте после многочисленных попыток искусственного дыхания”.

Семья говорит, что “Алекс был так полон жизни, он любил Иисуса, любил свою жену, любил свою семью… Он всегда был самоотверженным и быстро помогал, когда и где мог. Он был скалой для окружающих, устойчивой и надежной…”

Как пишут родственники, сбор денег был открыт “в надежде собрать средства не только на похороны, но и для Динны и детей в будущем. Алекс был единственным кормильцем для своей семьи, и мы были бы признательны за любую поддержку, финансовую и молитвенную за всю семью”.