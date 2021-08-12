Фаучи заявил о «неизбежности» ревакцинации против COVID-19

На данный момент большинство здоровых и полностью вакцинированных людей не нуждаются в третьей дозе вакцины, передает Служба новостей «Голоса Америки».

Ведущий американский эксперт по инфекционным заболеваниям, доктор Энтони Фаучи заявил в четверг о неизбежности ревакцинации – введения третьей дозы вакцин против COVID-19 – для того, чтобы обеспечить дополнительную защиту населения против коронавируса. Однако Фаучи уточнил, что большинству здоровых вакцинированных людей третья доза на данный момент не нужна.

Во время пресс-брифинга рабочей группы по борьбе с COVID-19, который прошел в Белом доме в четверг, Фаучи сказал, что, судя по имеющимся данным, большинство вакцин обеспечивают как минимум восемь месяцев достаточной защиты. По его словам, органы здравоохранения США сейчас изучают международные и американские исследования по ревакцинации, и, что когда в этом возникнет необходимость, эти меры будут реализованы «в срочном порядке».

Директор Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), доктор Рошель Валенски сообщила, что количество новых случаев заражения COVID-19 в Соединенных Штатах продолжает расти. По ее словам, ежедневное среднее количество новых случаев составляет 113 тысяч, что на 34% больше, чем на прошлой неделе. Количество ежедневных госпитализаций увеличилось на 31%, а количество ежедневных смертей – на 22%.

Валенски заявила, что в 90% всех округов США наблюдается значительный или высокий уровень передачи вируса, вызывающего COVID-19. По ее словам, на сегодняшний день большинство заражений по-прежнему происходит среди непривитых людей.

Доктор Фаучи сообщил, что штамм «Дельта» является причиной нового всплеска, и представил новые данные, показывающие, что вакцина Johnson & Johnson против COVID-19 точно так же эффективна против этого штамма, как и другие вакцины.

Фаучи процитировал южноафриканское исследование, проведенное среди медицинских работников. Оно показало, что вакцина эффективна для предотвращения смертности на 91% – 96%, и на 71% эффективна в предотвращении госпитализаций.

Отвечая на вопрос о предполагаемой уязвимости детей к штамму «Дельта», Фаучи заявил, что более высокий уровень заражений среди детей был ожидаем, так как FDA пока не выдало разрешения на вакцинацию детей в возрасте до 12 лет. Наилучший способ защиты детей, по его словам, заключается в том, чтобы люди, не прошедшие пока что вакцинацию, сделали это как можно скорее.