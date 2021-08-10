Блинкен: «Мы по-прежнему являемся чрезвычайно сильной страной»

Госсекретарь выразил опасения по поводу роста авторитаризма и национализма в мире, указав на достоинства американской демократии, передает Служба новостей «Голоса Америки».

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты остаются «чрезвычайно сильной страной», несмотря на пандемию коронавируса и жаркие внутриполитические дебаты.

Однако в своем выступлении в Университете Мэриленда он признал, что демократия находится под ударом.

«Ни для кого из нас не секрет, что представители китайских и российских властей публично и в частном порядке утверждают, что США находятся в упадке, поэтому лучше связать свою судьбу с авторитарным видением мира, чем с демократическим», – сказал Блинкен.

«Мы можем напомнить им, и мы это делаем, что мы по-прежнему являемся чрезвычайно сильной страной по самым разным меркам», – сказал он.

Блинкен поделился воспоминаниями о своей встрече с китайскими официальными лицами в Анкоридже, штат Аляска, в марте. Тогда, по его словам, первой темой для обсуждения стали достижения американцев у себя в стране – активное восстановление экономики и масштабная национальная программа по борьбе с COVID-19.

«Мы хотели, чтобы они знали, что мы выйдем из пандемии более сильными, чем раньше, и сможем сплотить наших друзей и партнеров в мире, чтобы противостоять агрессии, злоупотреблениям и принуждению», – указал госсекретарь.

«Мы стойки и предприимчивы. Неспроста самые успешные компании мира рождаются именно здесь, – продолжил он. – Наша сеть альянсов и партнерств с другими странами не имеет себе равных, наши вооруженные силы – самые мощные боеспособные силы на планете. Американская рабочая сила – отменная, и она включает людей из других стран, которые каждый год переезжают в США, чтобы упорно работать и строить лучшую жизнь для себя, потому что это все еще место, куда хотят попасть целеустремленные люди и мечтатели со всего мира».

Вместе с тем, как признал Блинкен, «демократия в настоящее время находится под угрозой во всем мире».

«Авторитаризм и национализм находятся на подъеме, – подчеркнул он. – И США каждый день ведут правую борьбу за политическую свободу и права человека».

Блинкен указал, что США настаивают, что их система, демократическая система, лучше.

«Но одно дело говорить и совсем другое – демонстрировать это, – сказал он. – Инвестируя в нашу крепость внутри страны, мы можем показать миру, что демократиям под силу сложные дела, и мы справляемся с ними, не отправляя в тюрьму диссидентов, не допуская разгула коррупции или нарушений фундаментальных свобод».

«Чем больше мы и все демократические страны сможем показывать миру, что мы способны добиваться результатов, для наших людей, друг для друга, тем лучше мы сможем опровергать ложь, которую любят говорить авторитарные страны, что наша система безнадежно поляризована и парализована и что их система – лучший способ удовлетворить фундаментальные потребности и реализовать надежды людей», – резюмировал госсекретарь.