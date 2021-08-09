Байден поддержал обязательную вакцинацию от коронавируса для военнослужащих

Минобороны планирует внести вакцинацию от коронавируса в список обязательных прививок для военных, передает Русская служба «Голоса Америки».

Президент США Джо Байден поддержал план Министерства обороны добавить вакцинацию от коронавируса в список обязательных прививок для военнослужащих не позднее середины сентября.

По словам Байдена, он, как и министр обороны Ллойд Остин, стремится гарантировать, чтобы у военнослужащих были все необходимые инструменты для выполнения своей работы с максимальной безопасностью. «Эти вакцины спасут жизни, – подчеркнул президент. – Они безопасны. Они эффективны. Только в Соединенных Штатах было сделано более 350 миллионов уколов. Вакцинация позволит нашим военнослужащим оставаться здоровыми, защитить свои семьи и гарантировать, что наши вооруженные силы будут готовы действовать в любой точке мира. Мы не можем расслабляться в борьбе с COVID-19, особенно с учетом того, что вариант «Дельта» быстро распространяется среди невакцинированного населения. Мы все еще находимся в условиях войны, и каждый американец, имеющий такую возможность, должен предпринять немедленные шаги, чтобы пройти вакцинацию. Я горжусь тем, что наши военнослужащие, женщины и мужчины, продолжат помогать нам вести борьбу с этой пандемией, подавая пример своим соотечественникам, как они часто делают».