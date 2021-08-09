Мэра Сан-Франциско уличили в нарушении запрета принимать подарки от подчиненных

Мэр Сан-Франциско и Комиссия по этике города заключили соглашение о решении, касательно нарушений мэром Кодекса поведения правительства Сан-Франциско.

Комиссия по этике Сан-Франциско вынесла решение в отношении мэра Лондон Брид, которая нарушила установленные в соответствии с законом лимиты взносов и подарков, не раскрыла сами взносы, полученные ее кампанией, не должным образом использовала свой городской титул и принимала подарки от подчиненных.

Согласно документам Комиссии, в 2015 году Лондон Брид “требовала и принимала дополнительные пожертвования (привышающие установленные законом лимит в $500, прим. Slavic Sacramento), а также не раскрывала полученные пожертвования в заявлениях своего комитета о раскрытии информации о кампании, таким образом Брид нарушила лимит взносов кандидатов и требования городского законодательства о раскрытии информации о кампании.”

Кроме того, “после ее избрания мэром в июне 2018 года, в октябре 2018 года Брид направила письмо губернатору Джерри Брауну, в котором просила смягчить тюремное наказание, отбываемое ее братом. Письмо было отправлено на бланке с надписью «Мэр Лондон Н. Брид». Ссылаясь на свое официальное положение мэра при подаче апелляции по вопросу личного интереса, Брид нарушила городской закон, запрещающий использование городских титулов для целей, не относящихся к городу.”

А также в 2019 году Лондон Брид приняла два подарка от тогдашнего директора общественных работ Мохаммеда Нуру в виде оплаты ремонта автомобиля и использования арендованного автомобиля на общую сумму около $5 500. Поскольку Нуру в то время был подчиненным сотрудником Брид, принятие подарков мэром нарушило городской запрет принимать подарки от подчиненных сотрудников”.

В документах Комиссии сказано, что “Ответчик и Комиссия соглашаются урегулировать и разрешить все фактические и юридические вопросы по этому делу и прийти к окончательному решению без административного слушания. После утверждения данного Положения и полного выполнения условий, изложенных в настоящем Положении, Комиссия не будет предпринимать никаких действий против Ответчика в будущем, и это Условие будет представлять собой полное разрешение всех претензий Комиссии к Ответчику, связанных с нарушениями закона, описанными в Приложение A. Ответчик понимает и сознательно и добровольно отказывается от всех прав на судебный пересмотр данного Положения и любых действий, предпринятых Комиссией или ее персоналом по этому вопросу.”

Согласно соглашению с Комиссией, мэр Лондон Брид “признает ответственность и соглашается уплатить административный штраф в размере 22 792 долларов США по четырем пунктам обвинения в нарушение Кодекса поведения в отношении кампании и правительства Сан-Франциско (SF C & GCC)”.