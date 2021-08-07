На Севере Калифорнии объявлено чрезвычайное положение из-за лесных пожаров

В округах Сискию, Невада и Плэйсер объявлено чрезвычайное положение из-за лесных пожаров.

Фото: CBS

5 августа Губернатор Гэвин Ньюсом объявил о введении чрезвычайного положения в округе Сискию из-за пожара Antelope Fire, а также в округах Невада и Плэйсер из-за пожара River Fire. В результате пожаров были сожжены тысячи акров земли, разрушены дома и эвакуированы тысячи жителей.

Ранее губернатор объявил, что штат получил грант на оказание помощи в борьбе с пожарами (Fire Management Assistance Grant, FMAG) от Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям (FEMA) для поддержки ответных мер штата против River Fire. Калифорния недавно получила FMAG для борьбы с пожарами Dixie Fire и Lava Fire, а губернатор Ньюсом выпустил заявление о введени чрезвычайной ситуации в округах, пострадавших от пожаров Lava Fire и Beckwourth Complex Fire.