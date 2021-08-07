Пожар уничтожил исторический город на севере Калифорнии

Пожар Дикси в Северной Калифорнии стал третьим крупнейшим лесным пожаром в истории штата, согласно CalFire, на этой неделе он практически уничтожил исторический город Гринвилл (Greenville) По информации властей, восемь человек пропали без вести в субботу из-за сильного пожара. Власти обратились за помощью к общественности, чтобы найти пропавших людей.

Фото: CBS SF Bay Area

Пропавшими числятся жители Гринвилла, Кресент-Миллс и Честера: Danny Sczenski, Jesus Gurasola, Ella Gurasola, Mathew Henley, Glen Gallagher, Sally Brown, Harold Brown, Donna Shelton.

Помимо Гринвилла также сильно пострадал соседний маленький городок Каньондэм (Canyondam).

Пожар Дикси бушует почти месяц, с 14 июля, по состоянию на утро субботы в округах Бьютт и Плумас уничтожены 446 723 акра. Ситуацию ухудшают жаркая погода и сильный ветер.

Согласно отчету, опубликованному PG&E в прошлом месяце, ее оборудование могло вызвать небольшое пламя, которое позже слилось с пожаром Дикси. Рабочий компании заметил перегоревший предохранитель, когда он приехал из-за проблемы с отключением электричества в каньоне Фезер-Ривер. По словам представителей PG&E, к тому времени, когда рабочий добрался до места, два или три перегоревших запала могли вызвать пожар у основания дерева, опирающегося на столб, на котором держался провод.

Стоит напомнить о губительных пожарах в районе другого калифорнийского города Парадайз летом 2018 г., когда в бушующем пламени погибло 85 человек.