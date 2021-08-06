Госдепартамент вновь призвал американцев воздержаться от поездок в Россию

В рекомендациях ведомства описаны различные риски, с которыми граждане США могут столкнуться в этой стране, сообщает Служба новостей «Голоса Америки».

Госдепартамент США обновил свои рекомендации по поездкам в Россию, вновь призвав американцев не ездить в страну.

В своих комментариях ведомство отметило случаи, когда граждане США, в том числе бывшие и действующие представители правительства и военнослужащие, а также частные лица, занимающиеся бизнесом, при посещении России или проживании в этой стране были допрошены без причины и подвергались угрозам со стороны российских официальных лиц.

В России американцы «могут стать жертвами преследований, жестокого обращения и вымогательства», заявляют в Госдепартаменте.

В ведомстве отметили, что всем правительственным служащим следует тщательно взвесить необходимость поездки в Россию.

«Российские службы безопасности арестовывали граждан США по надуманным обвинениям, отказывали им в справедливом и прозрачном обращении и выносили им приговоры в ходе закрытых судебных процессов и/или без представления доказательств», – отметили в ведомстве.

«Российские официальные лица могут необоснованно откладывать предоставление консульской помощи задержанным гражданам США», – говорится в заявлении.

«Российские власти произвольно применяют местные законы в отношении религиозных деятелей, являющихся гражданами США, и открывают сомнительные уголовные расследования против граждан США, занимающихся религиозной деятельностью», – отметили в ведомстве.

«Российские службы безопасности все чаще произвольно применяют местные законы в отношении иностранных и международных организаций, которые они считают «нежелательными», и гражданам США следует избегать поездок в Россию для выполнения работы или волонтерской деятельности в неправительственных организациях», – говорится в заявлении.

По данным Госдепартамента, Россия применяет особые ограничения в отношении лиц с двойным гражданством США и России и может не признать американское гражданство таких лиц, в том числе отказать им в доступе к консульской помощи и помешать их отъезду из России.

«Права на мирные собрания и свободу выражения мнения в России не гарантированы, и граждане США должны избегать любых политических или социальных протестов», – говорится в заявлении.

В ведомстве также предупредили, что транснациональные и местные террористические организации, а также лица, вдохновленные экстремистской идеологией, продолжают планировать теракты в России.

«Террористы могут атаковать без предупреждения, выбирая в качестве объектов туристические достопримечательности, транспортные узлы, рынки или торговые центры, правительственные здания, отели, клубы, рестораны, места отправления культа, парки, крупные спортивные и культурные мероприятия, образовательные учреждения, аэропорты и другие общественные места», – говорится в заявлении.

В Госдепартаменте отмечают, что способность властей США оказывать обычные и экстренные услуги американским гражданам в России сильно ограничена, особенно в районах, удаленных от посольства в Москве и консульств, поскольку правительство России ограничило штат дипмиссий, а оказание консульских услуг приостановлено.