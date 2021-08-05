Байден: 70% американцев – вакцинированы против COVID-19

Администрация направила в другие страны более 110 млн доз вакцины против COVID-19, сообщает Русская служба «Голоса Америки».

Соединенные Штаты на этой неделе достигли важной вехи в борьбе с пандемией COVID-19, пожертвовав к сегодняшнему дню свыше 110 млн доз вакцин более чем 60 странам, однако в то же самое время страна столкнулась с угрозой новой волны заражений из-за стремительного распространения штамма «Дельта». Президент Джо Байден заявил об этом, выступая во вторник в Белом доме.

Ранее Байден обещал пожертвовать не менее 80 млн доз вакцин другим странам. Таким образом эта цель была перевыполнена.

Большинство этих вакцин, произведенных в США, поставлялись в рамках международного механизма COVAX. Соединенные Штаты также работали в тесном партнерстве с ключевыми региональными партнерами, включая Африканский союз и Карибское сообщество (КАРИКОМ).

В Белом доме подчеркивают, что на этом усилия по борьбе с пандемией во всем мире не прекратятся. Начиная с конца августа, администрация начнет отгрузку полумиллиарда доз Pfizer, которые США обязались закупить и передать 100 нуждающимся странам с низким уровнем доходов.

В рамках своей стратегии администрация учитывает множество факторов, таких как показатели заболеваемости COVID-19, показатели смертности и госпитализации; текущие показатели вакцинации; реакция на вспышки заболеваемости и способность страны получить вакцины и прививать население, передает Голос Америки.

Ранее Байден сообщал о вакцинации 70% американцев.