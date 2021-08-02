В Сан-Франциско и 7 округах Бэй Эрии издали приказы о здоровье, требующие с 3 августа ношение масок во всех общественных местах, находящихся внутри помещений (например, магазины, кинотеатры, почта, заправки, офисы IRS/иных служб и т.д.) независимо от статуса вакцинации посетителей.

Как утверждают представители здравоохранения, маска предлагает дополнительный уровень защиты и помогает замедлить распространение коронавируса, за последнее время из-за варианта Дельта произошло резкое увеличение числа новых заболеваний и госпитализаций.

Итак, начиная с 3 августа, во всех общественных зданиях Бэй Эрии маски должны носить все жители, даже если они полностью вакцинированы. Детям младше 2 лет маски не требуются. Маски также мне нужно носить тем жителям, у которых есть физическая, умственная неполноценность или инвалидность вследствие порока развития; глухо-немым, общающимся с помощью языка жестов. В целом, если есть справка от врача, в которой говорится, что состояние здоровья не предполагает ношение маски или, то маску носить не нужно.

Отдельно отмечается, чего не следует надевать вместо защищающей маски: – маски на Хэллоуин или иные пластиковые маски,- лыжные маски с отверстиями для носа или рта, – маски с односторонним клапаном, предназначенным для облегчения дыхания (это часто пластиковый диск размером с двадцатипятицентовую монету на передней или боковой стороне маски). Если же вы носите маску с клапаном, вам следует надеть сверху другое защитное покрытие, на котором клапанов нет.

И, конечно же, необходимо следить за чистотой масок, их следует регулярно стирать и не забывать о своевременном мытье рук.