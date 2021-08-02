Конгрессмен-республиканц Майкл Макколом представил доклад о происхождении COVID-19

Авторы доклада склоняются к версии об утечке генетически модифицированного вируса из Уханьской лаборатории, передает Русская служба «Голоса Америки».

Расследование о происхождении COVID-19, инициированное конгрессменом-республиканцем Майклом Макколом, позволяет предположить, что пандемия возникла из-за утечки генетически модифицированного вируса из института вирусологии в китайском городе Ухань, где болезнь была впервые обнаружена в декабре 2019 года.

В понедельник Маккол, высокопоставленный член Комитета по иностранным делам Палаты представителей, опубликовал третью часть своего расследования о происхождении вируса и реакции китайского правительства на вспышку заболевания.

Об этом сообщило издание The Hill.

Администрация президента Джо Байдена и международное сообщество также предпринимают усилия по установлению причин пандемии, унесшей жизни более чем 4,2 миллиона человек во всем мире. Сторонники подобных расследований подчеркивают, что это поможет снизить риски возникновения новых пандемий.

Однако эксперты по национальной безопасности также считают, что США должны принять меры в отношении Китая в связи с тем, что он недостаточно быстро предупредил международное сообщество о вспышке вируса и продолжает препятствовать расследованию происхождения COVID-19.

Представляя свой доклад, Маккол призвал Конгресс принять закон, предусматривающий санкции в отношении ученых из Уханьской лаборатории и должностных лиц Коммунистической партии Китая, которые пытались препятствовать усилиям по быстрому и эффективному реагированию на пандемию.

Маккол также призывает Комитет по иностранным делам Палаты представителей направить повестку американскому ученому Питеру Дасзаку, который подвергся критике из-за своих связей с Уханьской лабораторией и причастности к публикации открытого письма, в котором теория о лабораторном происхождении вируса названа ксенофобной.

Письмо, опубликованное в медицинском журнале Lancet в феврале 2020 года, критиковали как попытку отвлечь внимание от ответственности Китая за вспышку вируса.

«Настало время использовать все инструменты, которые есть у правительства США, чтобы выяснить всю правду о том, как появился этот вирус», – заявил Маккол.

Китайское правительство и ученые опровергают версию о лабораторном происхождении вируса и утверждают, что первые случаи, вероятно, возникли в результате передачи вируса от животных к человеку на продуктовом рынке в Ухани.

«В то время как мы продолжаем расследование причин пандемии COVID-19, я считаю, что пришло время полностью исключить версию о рынке. Как следует из этого доклада, преобладающая часть доказательств указывает, что все дороги ведут к Уханьскому институту вирусологии», – говорится в заявлении Маккола.

В докладе, который основан на материалах из открытых источников и косвенных свидетельствах, также выражаются подозрения, что лаборатория проводила исследование мутаций с приобретением функций, не обеспечив безопасных условий. В рамках таких исследований ученые генетически модифицируют бактерии или вирусы, чтобы сделать их более заразными и изучить более эффективные профилактические меры.

Авторы доклада также высказывают предположение, что ученые из Уханьской лаборатории, в том числе американские, имели возможность модифицировать вирусы, не оставляя следов, которые позволяли бы выявить наличие генетических изменений.

Хотя ученые и разведывательные службы склоняются к теории о том, что вероятным эпицентром вспышки пандемии была лаборатория в Ухане, они выражают сомнения в том, что вирус был генетически модифицирован.

Президент Байден установил поручил разведывательному сообществу сделать более четкие выводы о том, какая из двух теорий представляется более вероятной, установив крайний срок завершения расследования на сентябрь. Однако руководство разведки предупреждает, что однозначный ответ маловероятен в отсутствие прозрачности со стороны Китая.