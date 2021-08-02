COVID-19: вспышка в больницах Сан-Франциско

Более 200 сотрудников двух крупных больниц в Сан-Франциско заразились коронавирусом, что подтвердили положительные результаты тестов, сообщила в субботу газета New York Times.

Большинство персонала Общей больницы Сан-Франциско имени Цукерберга и больницы Медицинского центра Университета Калифорнии в Сан-Франциско было полностью вакцинировано, однако тесты большинства из них на штамм «Дельта» оказались положительными, сообщило издание.

Госпитализация, однако, потребовалась лишь в двух случаях, передает Служба новостей «Голоса Америки».