На Западе США продолжаются природные пожары

С начала года огонь уничтожил сотни тысяч гектаров леса. В западные штаты переброшены пожарные бригады из других регионов передает корреспондент “Голоса Америки” Санджар Хамидов.

Фото: BBC/YouTube

В пятницу президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис провели виртуальную встречу с губернаторами семи штатов, затронутых лесными пожарами. С начала года огонь уничтожил сотни тысяч гектаров леса. Губернаторы Калифорнии и Невады обратились за помощью к федеральным властям. На повестке дня сейчас стоят вопросы финансирования противопожарной системы США и повышение зарплат профессиональным пожарным.

В данный момент на Западе США бушуют 82 крупных природных пожара. По словам климатологов, экстремальная жара и засуха в регионе усугубили и без того сложную ситуацию. В лесах северной Калифорнии с середины июля полыхает так называемый «пожар Дикси». Ветер способствует распространению огня в труднодоступные горные районы, куда практически невозможно добраться пожарным расчетам.

По словам, капитана пожарной службы Калифорнии Дэвида Тикканена, «пожарные еле справляются».

«Горы делают тушение пожара более напряженным и более опасным. Например, на склоне пожар потушить труднее. Хоть на вид это был небольшой очаг, но он обогнал нас, и если бы мы не прибыли сюда вовремя, то огонь приблизился к домам и снова доставил бы нам массу проблем», – сказал Тикканен.

В соседнем Орегоне ситуация не лучше – тысячи людей эвакуированы. Некоторые, пытаясь спасти имущество, едва сами успели выбраться из огненного плена.

Местный житель Джим рассказал журналистам: «Мы выехали на дорогу в десяти милях отсюда, и все время ехали сквозь большую стену огня. Иногда мы думали, что дальше уже не проедем. Животные (лежали – ГА) на дороге… ».

Губернаторы Калифорнии и Невады на этой неделе посетили район озера Тахо, где более двадцати дней ведется борьба с пожаром «Тамарак», уничтожившим более 20 тысяч гектаров растительности.

Сгорели 30 строений, включая жилые дома. Губернаторы штатов обратились к федеральному правительству за помощью. В частности, речь идет о повышении зарплаты пожарным, которые ежедневно рискуют своей жизнью. В июне президент Джо Байден подписал распоряжение о повышении минимальной заработной платы для федеральных пожарных до 15 долларов в час. Однако, по словам губернаторов, этот шаг не остановил текучку кадров.

«Я хочу обратиться к нашему федеральному правительству и сказать, что нам нужна дополнительная помощь. Нам нужно нанять больше пожарных. И мы должны начать платить им больше денег», – заявил Стив Сайсолак (Steve Sisolak), губернатор штата Невада.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом (Gavin Newsom) обратил внимание на тот факт, что кадровый дефицит в пожарной службе региона наблюдается уже несколько лет.

«Лесная служба США недоукомплектована, и это продолжается годами. Губернатор Сайсолак абсолютно прав», – подытожил Ньюсом.

Президент Джо Байден выразил серьезную озабоченность и подчеркнул необходимость выделения дополнительных ресурсов для борьбы с природными пожарами.