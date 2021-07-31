Глава Госдепартамента выразил сожаление в связи с тем, что правительство России запретило американским дипломатам нанимать на работу граждан РФ, передает Русская служба «Голоса Америки».

Действия российского правительства в отношении американской дипломатической миссии заставили Госдепартамент принять сложное решение об увольнении сразу 182 местных сотрудников – граждан России, работающих на посольство и консульства США в Москве, Владивостоке и Екатеринбурге. Кроме того, дипмиссия была вынуждена разорвать отношения с десятками подрядчиков в России. Госсекретарь Энтони Блинкен сообщил об этом в пятницу.

«Начиная с августа, правительство России запретило Соединенным Штатам… нанимать сотрудников, являющихся гражданами России или третьих стран, за исключением работы в службе охраны, – сообщил Блинкен, – Мы глубоко опечалены тем, что это заставило нас уволить 182 местных сотрудника и десятки подрядчиков на наших дипломатических объектах в Москве, Владивостоке и Екатеринбурге».

Блинкен выразил свою озабоченность тем, что действия Кремля «серьезно влияют на миссию США в России, потенциально включая вопросы безопасности нашего персонала, а также нашу способность вести дипломатические переговоры с российским правительством».

Госсекретарь отметил, что США, несмотря ни на что, собираются «выполнять свои обязательства, продолжая поддерживать предсказуемые и стабильные отношения с Россией». Блинкен поблагодарил местных сотрудников и подрядчиков в России за их «неутомимую самоотдачу» и «за их вклад в общую деятельность и работу по улучшению отношений между нашими двумя странами».

«Их преданность делу, опыт и дружеские отношения были опорой нашей миссии в России на протяжении десятилетий. Мы ценим нашу глубокую связь с российским народом. Отношения между людьми являются основой наших двусторонних отношений», – подчеркнул Энтони Блинкен.