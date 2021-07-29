Медицинские организации США потребовали обязательной вакцинации медработников

От этого зависит здоровье и безопасность работников, семей и всей страны, заявили они, сообщает Служба новостей «Голоса Америки».

В связи с новым всплеском заболеваемости коронавирусом в США крупные медицинские организации призвали к обязательной вакцинации миллионов медицинских работников, заявив, что помощь в сдерживании инфекции является моральным долгом.

Американская медицинская ассоциация, Американская ассоциация медсестер и медбратьев и 55 других организаций выпустили совместное заявление, в котором говорится: «Мы призываем всех работодателей в сфере здравоохранения и длительного ухода требовать от своих сотрудников пройти вакцинацию против COVID-19».

«От этого зависит здоровье и безопасность американских работников, семей, общин и страны», – заявили организации, многие из которых впервые призвали к обязательной вакцинации.