Михаил Щеглюк из Ванкувера обвиняется в изнасиловании девочки-подростка

В судебных документах утверждается, что на прошлой неделе Михаил Щеглюк (Michael Shcheglyuk) схватил 16-летнюю девушку, которая шла со своей подругой, и применил к ней насилие.

Согласно письменным показаниям девушки, неизвестный мужчина, позже опознанный правоохранителями как 25-летний Михаил Щеглюк из Ванкувера, штат Вашингтон, подбежал к ней сзади с бейсбольной битой и схватил ее за талию, поднял ее в воздух и прижался пахом к ее спине и спросил: «Хочешь?».

Как удалось узнать “Славянскому Сакраменто”, в настоящее время подозреваемый находится под стражей. В среду Щеглюк предстал перед судом, он должен быть привлечен к уголовной ответственности 21 июля.

Щеглюку грозит одно обвинение в непристойном поведении и одно обвинение в нападении четвертой степени на сексуальной почве. Кроме этого, ему также предъявлены обвинения по двум другим делам, сообщает The Columbian: одно – кража со взломом первой степени, другое – нападение на конвой. Общая сумма залога, назначенная судом, составляет 135 000 долларов, из которых 75 000 долларов – залог за нападение на девушку.