23 июля в Японии стартовали Олимпийские игры 2020

Это первые Олимпийские игры, которые были перенесены, а не отменены в связи с чрезвычайными обстоятельствами, пандемия COVID-19, а также первые в истории Олимпийские игры, которые проходят в нечётный год. Игры должны были пройти в Токио в 2020 году, но из-за пандемии их перенесли на 2021 год, приставка «2020» сохранена в маркетинговых целях.

В течение 17 дней, по 8 августа, следить за соревнованиями и результатами игр можно на русском языке на официальном сайте Олимпийских игр.



Примечательно, что зрители Олимпийских игр будут виртуальными. В связи с пандемией COVID-19 соблюдаются строгие меры предосторожности и публикуются отчеты о выявленных случаях среди спортсменов, участников и/или обслуживающего персонала.

По прибытии в Японию участники, в том числе медицинский персонал, тренеры и журналисты, прошли тест на COVID-19. Если результат теста был положительный, то того, у кого подтвердился COVID-19, изолировали или отправляли в больницу.

Во время нахождения в Токио спортсмены должны ежедневно сдавать тест на COVID-19. Также у них каждый день измеряется температура, если они остаются в Олимпийской деревне, и каждый раз, когда они возвращаются из города. При этом вакцинация от COVID-19 не является обязательной для спортсменов и ограничения одинаковы для всех, независимо от статуса вакцинации.

Кроме этого, все участники игр должны постоянно носить маски, соблюдать социальную дистанцию и другие меры для ограничения распространения коронавируса.

Также спортсменам не разрешается пользоваться общественным транспортом, и они могут покидать свое жилье только для того, чтобы отправиться на официальные олимпийские объекты. В случае нарушения протоколов им грозит наказание вплоть до дисквалификации.

Если же у какого-то спортсмена/спортсменки подтвердится COVID-19, то он/она не допускается к соревнованиям и немедленно изолируется. Продолжительность изоляции определяется японскими органами здравоохранения в зависимости от тяжести симптомов.