В Калифорнии начался сезон лесных пожаров

Жаркая и сухая погода продолжает увеличивать активность лесных пожаров по всей Калифорнии. Согласно информации Cal Fire, размер территории, объятой огнем в 2021 году, увеличился на 257% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

К настоящему времени, согласно информации Cal Fire, в Калифорнии зафиксировано 9 крупных лесных пожаров. Хотя лесные пожары являются обычным явлением для штата, сезон пожаров начинается все раньше и заканчивается позже с каждым годом. По оценкам, продолжительность пожарного сезона увеличилась примерно на 75 дней.

Cal Fire опубликовал список действий, помогающих подготовиться к эвакуации (информация особенно важна для тех, кто проживает в пожароопасных районах):

Внутри дома

– Подготовьте эвакуационную сумку/набор (обязательный минимум, который нужно взять с собой, можно посмотреть здесь, информация на английском)

– Убедитесь, что план действий при лесных пожарах подготовлен заранее (смотреть здесь, информация на английском) – Убедитесь, что вы знаете план реагирования на чрезвычайные ситуации в вашем районе, и у вас есть план того, куда ехать, когда придет время эвакуироваться, а также наиболее оптимальные маршруты для выезда с вашей локации.

– Закройте все окна и двери, оставив их незапертыми.- Снимите легковоспламеняющиеся оконные шторы и закройте металлические ставни.

– Переместите легковоспламеняющуюся мебель в центр комнаты, подальше от окон и дверей.- Выключите кондиционер.- Отключить газ.

– Не выключайте свет, чтобы пожарные могли видеть ваш дом в задымленных условиях.

Вокруг дома

– Соберите легковоспламеняющиеся предметы снаружи дома и принесите их внутрь (садовая мебель, детские игрушки, дверные коврики, мусорные баки и т.д.) или сложите их в бассейн, если он у ва сесть.

– Выключите баллоны с пропаном.

– Уберите пропановые баллоны для барбекю подальше от строений.- Подсоедините садовые шланги к наружным водяным клапанам или патрубкам для пожарных. Наполните ведра водой и расставьте их по дому.

– Не оставляйте распылители воды или краны выключенными, они могут повлиять на давление воды.

– Не выключайте внешнее освещение, чтобы пожарные могли видеть ваш дом в дыму или темноте ночи.

– Поместите подготовленный эвакуационный комплект в свой автомобиль.- Поставьте автомобиль на подъездной дорожке, окна и двери должны быть закрытыми. Ключи от машины всегда носите с собой.

– Приготовьте лестницу и поместите ее в углу дома, чтобы пожарные могли быстро добраться до вашей крыши.- Заделайте чердаки и вентиляционные отверстия предварительно обрезанной фанерой или купленным уплотнителем.

– Проверяйте вашу собственность и следите за пожарной ситуацией. Не ждите приказа об эвакуации, если чувствуете угрозу.

– Проверьте соседей и убедитесь, что они готовятся к отъезду.

Важно позаботиться и о своих питомцах, поэтому убедитесь, что они находятся рядом с вами; ваш эвакуационный комплект должен включать еду, лекарства и пр. для них в том числе. Тем жителям, у которых есть сельскохозяйственные животные, необходимо заранее подумать об их транспортировке в безопасное место.

Тем жителям, у которых есть проблемы с дыханием рекомендуется приобрести очистители воздуха, качество воздуха можно отслеживать здесь. Также возможны отключения электроэнергии в связи с пожарами, из можно проверять по карте PG&E здесь.