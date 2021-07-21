Байден примет Зеленского в Белом доме 30 августа

Как отмечается в заявлении администрации, визит подчеркнет тесное сотрудничество США и Украины, передает Русская служба «Голоса Америки».

Президент США Джо Байден примет президента Украины Владимира Зеленского в Белом доме 30 августа, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Визит подтвердит, что Соединенные Штаты непоколебимо поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины перед лицом продолжающейся агрессии со стороны России в Донбассе и Крыму, а также подчеркнет наше тесное сотрудничество в области энергетической безопасности и нашу поддержку усилий президента Зеленского по борьбе с коррупцией и реализации программы реформ, основанной на наших общих демократических ценностях», – говорится в заявлении Белого дома.