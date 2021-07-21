Каждый 5 американец считает, что правительство использует вакцину от COVID-19 для чипирования

Почему не все американцы прививаются от COVID-19?

Этим вопросом задаются многие люди. Как оказалось, на выбор вакцинироваться или нет влияет политический аспект. По информации издания YouGovAmerica, согласно последнему опросу Economist /YouGov, республиканцы с гораздо большей вероятностью откажутся от вакцины. В опросе участвовало 1500 взрослых граждан США, опрошенных онлайн в период с 10 по 13 июля 2021 года.

Более четверти республиканцев (29%) заявили, что не будут прививаться от COVID-19 (сравните с 4% американцев, придерживающихся демократических взглядов).

Отказ от прививки встречается чаще среди белых, чем среди чернокожих и латиноамериканцев, выше на Среднем Западе и Юге, а также более распространены среди людей без высшего образованием. Людей, которые отказываются от вакцины, беспокоят побочные эффекты, микрочипы и политические мотивы, но не сам COVID-19.

Также, согласно результатам опроса, более четверти из полностью вакцинированных считают, что опасность COVID-19 преувеличена по политическим причинам. Такого же мнения придерживаются втрое больше людей, отказывающихся от вакцинированная. Менее одного из десяти антиваксеров доверяет медицинским советам доктора Энтони Фаучи, и только каждый пятый доверяет Центрам по контролю за заболеваниями, CDC.

Опрос также показал, что каждый пятый американец считает, что правительство США использует вакцину от COVID-19 для микрочипирования населения. Среди противников вакцинированная также распространена теория, что вакцина вызывает аутизм. При этом большинство американцев отвергают эти теории, но почти каждый третий говорит, что не знает, чему верить.