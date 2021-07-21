Сообщение врача из Алабамы, доктора Бритни Кобиа, на Facebook стало вирусным после того, как она рассказала, как приходиться обращаться к невакцинированным пациентам, которые просят вакцину COVID-19 после того, как узнают, что им потребуется подключение к ИВЛ.

Доктор Бритни Кобиа работает в медицинском центре Grandview в Бирмингеме, штат Алабама. Она говорит, что после ее слов все больше людей решают получить прививку от COVID-19.

Она рассказала, как люди умоляют ее сделать им прививку, когда узнают, что им нужна ИВЛ. По словам врача, делать им прививки слишком поздно, но вакцину могут получить их родственники или другие люди.

“Я обнимаю членов их семей и говорю им, что лучший способ почтить память своих близких – это пройти вакцинацию и призвать всех, кого они знают, сделать то же самое,” – написала Бритни Кобиа. “ Они плачут. И они говорят мне, что не знали. Они думали, что это розыгрыш. Они думали, что это политика. Они думали, что из-за того, что у них определенная группа крови или определенный цвет кожи, они не заболеют так сильно. Они думали, что это «просто грипп».

Но они ошибались. И они хотели бы вернуться. Но они не могут. Так что они меня благодарят и идут прививаться. И я возвращаюсь в свой офис, пишу их предсмертную записку и молюсь о том, чтобы эта потеря спасла больше жизней.”