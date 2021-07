Об опасности новых вариантов коронавируса и о борьбе с дезинформацией

Последняя информация CDC о вакцинации против COVID-19, об опасности новых вариантов коронавируса из Индии и Латинской Америки и о борьбе с дезинформацией.

В минувшую пятницу прошла конференция Ethnic Media Services с представителями CDC – с доктором Лори Хикс, врачом-эпидемиологом в отделе по продвижению качества здравоохранения Национального центра по новым и зоонозным инфекционным заболеваниям (Dr. Lauri Hicks, medical epidemiologist in the devision of Healthcare Quality Promotion, National Center for Emerging and Zoonotic Infectious Diseases) и доктором Хосе Монтеро, директором Центра государственной, племенной, местной и территориальной поддержки при CDC (Dr. Jose Montero Director, Center for State, Tribal, Local and Territorial Support) – с которыми обсудили последние данные о вакцинации в США, текущую ситуацию с коронавирусом, какие группы населения все еще подвергаются наибольшему риску, опасность, исходящую от новых вариантов из Индии и Латинской Америки и борьбу с дезинформацией.

Доктор Хосе Монтеро поделился статистикой – по состоянию на четверг, 15 июля, зафиксировано 33 000 новых случаев COVID-19. За последнюю неделю в день фиксируется в среднем 26 300 больных, что на 70% больше, чем показатель предыдущего 7-дневного периода. Также выросли показатели смертности от COVID – на 26% и количество госпитализаций. По словам доктора Монтеро, сейчас по сути происходит пандемия среди невакцинированных людей; именно люди, отказавшиеся от вакцины, ответственны за рост большинства новых случаев заболевания и госпитализаций. Особенно заметен рост новых случаев COVID в районах с низким количеством привитых жителей.

Как заявил доктор Монтеро, несмотря на то, что текущая ситуация с коронавирусом в стране гораздо лучше, чем в январе или апреле, но пандемия еще не закончилась. Сейчас представляет опасность штамм COVID-19 дельта, который быстро распространяется и является более заразным. В настоящее время 57% новых случаев болезни – это вариант дельта. Вакцины, разрешённые в США – Pfizer, Moderna, Johnson&Johnson – защищают от нового варианта коронавируса.

Доктор Лори Хикс подчеркнула, что особенно важно получить 2 дозы вакцины, чтобы организм выработал иммунитет и большинство вакцинированных жителей получили обе дозы. Иммунитет развивается в течение 2 недель после 2- дозы. Это важно учитывать и соблюдать меры безопасности, чтобы не заразиться. Вторую дозу вакцин, которые подразумевают двухфазную вакцинацию, лучше всего получить в течение 3-4 недель после первой дозы. Если нет возможности соблюсти эти сроки, то это некритично, можно сделать прививку позже; при этом не требуется заново получать первую дозу вакцины.

По словам доктора Лори Хикс, самой невакцинированной группой населения США остаются афроамериканцы. Она настоятельно рекомендует всех вакцинировать, если еще это не сделали. Проблема низкого уровня вакцинации отчасти лежит в историческом недоверии, характерном, например, афроамериканцам, убежден доктор Монтеро.

Оба представителя CDC заявили, что ношение масок и соблюдение других мер безопасности до сих пор очень важно, особенно для тех людей, которые не имеют прививки. Они рассказали, что сами продолжают носить маски даже будучи полностью вакцинированными. Доктор Монтеро особо подчеркнул, что CDC никогда не говорили, что маски носить не нужно.

Во время сессии Q&A один из журналистов рассказал про ситуацию в Теннесси (была уволена сотрудница здравоохранения, поддерживающая прививки). Он выразил сомнение в том, что на местах локальные власти будут помогать федеральному агентству в распространении релевантной и достоверной информации о вакцинах. Более того, как сказал журналист, невежественные люди во власти будут даже препятствовать продвижению информации о вакцинах.

Доктор Хикс отдельно пояснила, что вакцины не гарантируют 100%, что человек не заболеет, но они помогают избежать теплых симптомов и тяжелого течения болезни. Также у вакцин есть побочные свойства, о которых много публикаций. Но подходя к вопросу о вакцинации, то необходимо взвешивать риски: вероятность осложнения после вакцины или риск тяжелого течения заболевания с постковидным синдромом или даже смертельным исходом.

Оба представителя CDC обратили внимание на то, что вакцинация добровольная, но решения об обязательной вакцинации остаются на усмотрение каждой конкретной юрисдикции. Говорить о поголовной обязательной вакцинации нельзя, т.к. Для такого решения нужно также учитывать глобальную ситуацию с COVID-19 во всем мире.

Афроамериканская журналистка из СМИ “Central Valley” выразила мнение, что улучшить ситуацию с вакцинацией афроамериканцев поможет работа с объяснением побочных свойств вакцин, насколько они распространены и т.п., потому что многие люди слышат много историй о том, как кто-то после прививки попал в больницу или был частично парализован. Также у людей вызывает опасения тот факт, что вакцины получили срочное одобрение, поэтому сомневающиеся люди убеждены, что являются подопытными кроликам для их испытаний. Работа с такими опасениями должна помочь изменить отношение к вакцинам, считает журналистка.

Касательно вакцинации детей младше 12 лет, то специалисты сообщили, что сейчас изучается вопрос дозировки, которая будет максимально эффективной. Известно, что доза препарата для детей старше 12 лет и для взрослых одинаковая.

Елена Кузнецова, SlavicSac.com