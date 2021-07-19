Президент Байден: прокламация по случаю Недели порабощенных народов

Президент подчеркнул приверженность США усилиям по продвижению свободы и справедливости во всем мире, передает Русская служба «Голоса Америки». Президент США Джо Байден опубликовал прокламацию по случаю Недели порабощенных народов, которая с 1959 года ежегодно отмечается в США в третью неделю июля.

«Будучи старейшей демократией в мире, мы несем особую ответственности и обязаны брать на себя лидерскую роль как внутри страны, так и за рубежом, не только подавая пример своей силой, но и демонстрируя силу нашего примера, чтобы доказать себе и всему миру, что демократия может принести пользу всем людям, – заявил президент. – Во время Недели порабощенных народов мы подтверждаем свою приверженность тем принципам, которые составляют основу нашей нации, и усиливаем голоса отважных людей во всем мире, которые стремятся продвигать принципы прав человека, справедливости и верховенства закона».

«Сегодня слишком многие люди регулярно сталкиваются со злоупотреблением властью, когда авторитарные правительства задерживают, преследуют или совершают акты насилия против несогласных; распространяют дезинформацию и пропаганду; подрывают демократические системы; и иным образом нарушают доверие общественности. Эти злоупотребления не новы, но они по-прежнему представляют серьезную угрозу для прав человека и свободы», – констатировал Байден.

«Ни одна страна и ни один человек, живущие по законам совести, не могут игнорировать голоса тех, кто взывает к свободе, – подчеркнул президент. – Мы слышим, как белорусы мирно призывают к демократическим выборам, а отважные жители Гонконга требуют автономии и свободы, обещанных Пекином в соответствии с Совместной китайско-британской декларацией и Основным законом Гонконга. Мы слышим голоса миллионов уйгуров и других этнических и религиозных меньшинств в китайском регионе Синьцзян, которые были несправедливо интернированы, подвергаются слежке и принудительному труду. Мы видим решимость тех, кто отвергает военный режим в Бирме, сопротивляется диктатуре в Венесуэле, выходит на улицы Кубы, требуя свободы перед лицом жестоких репрессий со стороны государства, и настаивает на проведении свободных и честных выборов в Никарагуа, а также крымских татар, этнических украинцев и других этнических и религиозных меньшинств, которые подвергаются репрессиям за противодействие незаконной оккупации Крыма Россией».

«Наша страна основана на убеждении, что все люди созданы равными и заслуживают равного обращения, достоинства и уважения на протяжении всей своей жизни, – напомнил президент. – Мы солидарны с отважными правозащитниками и защитниками демократии во всем мире, которые рискуют своей жизнью ради прав других людей. Мы стремимся к тому, чтобы все те, кто подвергается угнетению во всем мире, включая людей с ограниченными возможностями, женщин и девочек, членов сообщества ЛГБТК +, представителей коренных народов, а также расовых и этнических меньшинств, были услышаны, уважаемы и защищены».

«Во время Недели порабощенных народов мы вновь заявляем о своей приверженности всегда актуальной и жизненно важной работе по продвижению свободы и справедливости для всех, – отметил Байден. – Мы делаем это, создавая более справедливое и инклюзивное общество, решая проблемы и помогая облегчить бремя, с которым сталкиваются люди, а также исполняя роль глобального лидера в области прав человека и основных свобод – свободы выражения мнений, ассоциаций, мирных собраний и религии или вероисповедания. Вместе с нашими союзниками и партнерами мы должны продолжать укреплять демократические институты, защищать независимое гражданское общество и свободу СМИ, продвигать свободные и справедливые выборы, защищать права человека в Интернете, настаивать на привлечении к ответственности тех, кто совершает злоупотребления и поощряет культуру коррупции, а также давать отпор авторитаризму во всем мире».