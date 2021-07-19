Байден рассказал об успехах американской экономики

По его словам, действия его команды привели к самым большим темпам экономического роста за последние сорок лет, пишет Русская служба «Голоса Америки».

Президент Байден, выступая на брифинге, посвященному состоянию экономики, заявил, что она движется в правильном направлении.

«Когда я стал президентом, экономика находилась на спаде, добавляя только 60 тысяч рабочих мест в месяц. Через полгода мы изменили ситуацию. Мы перешли с 60000 рабочих мест в месяц до 60000 рабочих мест каждые три дня – это более 600000 рабочих мест в месяц с тех пор, как я вступил в должность президента. Всего же создано более 3 миллионов новых рабочих мест. Мне сказали, что это самый быстрый рост на данный момент в истории любой администрации», – отметил Джо Байден.

Он также добавил, что действия его администрации привели к самым большим темпам экономического роста за последние сорок лет.

Президент США заявил, что обращение за пособиями по безработице сократилось вдвое с момента его вступления в должность, и что Белый дом продолжит поддерживать американские семьи.

«Благодаря расширенному налоговому кредиту на детей в “Плане спасения Америки” семьи будут получать 300 долларов в месяц на каждого ребенка в возрасте до шести лет и 250 долларов на каждого ребенка от 6 до 17 лет каждый месяц в течение следующих шести месяцев, а весной будет еще больше», – рассказал Джо Байден. – Для семей с наименьшими доходами эти деньги сделают больше всего – резко сократят детскую бедность в Америке. А миллионам семей среднего класса это будет давать небольшую передышку каждый месяц».

По словам американского лидера, его администрация предпримет все необходимые шаги по предотвращению роста инфляции, если таковая будет происходит.

Джо Байден также заявил, что разумное инвестирование в инфраструктуру, высокоскоростной Интернет и надежную электросеть приведет в росту рабочих мест, «повысит нашу производительность, приведет к повышению заработной платы без повышения цен».

Президент Байден в своем выступлении также поднял вопрос о необходимости вакцинации.

«К сожалению, сейчас число случаев заболевания коронавирусом растет, особенно в общинах с очень низким уровнем вакцинации. На четыре штата приходится почти 40 процентов всех случаев, зарегистрированных на прошлой неделе. Практически все госпитализации и смерти происходят среди непривитых американцев. Этих трагедий можно избежать. Данные не могут быть более ясными: если вы полностью вакцинированы, у вас будет высокая степень защиты от тяжелых заболеваний, госпитализации и смерти. Если вы не вакцинированы, вы не защищены. Пожалуйста, сделайте прививку. Сделайте прививку прямо сейчас», – заявил президент Байден.

Он также выразил надежду, что «Фейсбук» предпримет необходимые шаги для предотвращения распространения дезинформации в этой сфере.