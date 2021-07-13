Гамбит нью-йоркских прокуроров против Трампа

Против бывшего президента Дональда Трампа ведётся сразу несколько расследований. Одним из самых серьёзных считалось расследование финансовых и налоговых нарушений в Нью-Йорке. 1-го июля манхеттенский прокурор Сайрус Вэнс официально вынес 15 обвинений против трамповского бизнеса и его финансового руководителя Аллена Вайссельберга. Суд назначен на сентябрь.

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Прокурор Сайрус Вэнс не вписывается в антитрамповские мемы с красочными выражениями и чёрно-белым противостоянием «добра» и «зла».

Находясь на своей должности с 2010-го года, он оказался в центре нескольких скандалов, когда он отказывался подавать в суд на богатых и могущественных людей при сомнительных обстоятельствах. Например, в 2011-м году Сай Вэнс отказался продолжать дело против Доминика Стросс-Кана, директора международного валютного фонда. Стросс-Кан обвинялся в попытке изнасилования уборщицы отеля. В качестве одной из улик у полиции была запись их разговора.

Да и «танец» с Трампами у Вэнса тоже не первый. В 2012-м году Вэнс закрыл дело против Иванки и Дона Младшего. Они обвинялись в обмане покупателей квартир в новом манхеттенском небоскрёбе. Чтобы остановить суд, Трампы напрямую заплатили обманутым инвесторам в обмен на то, что они не будут давать показания в суде. Приблизительно в это же время адвокат Трампов Марк Касовиц встретился с Вэнсом и пожертвовал деньги на его предвыборную компанию. Несмотря на то, что подчинённые Вэнса настаивали на передаче дела в суд, Вэнс отказался от этой идеи, ссылаясь на отсутствие пострадавших свидетелей.

Не менее интригующий факт заключается в том, что Вэнс решил не баллотироваться на следующий срок. А значит через пол года все активные расследования и судебные процессы будут переданы в руки другого прокурора, которому могут достаться как лавры победы, так и горечь поражения.

Значит ли это, что Вэнсу нельзя доверять дело против Трампа? Может быть Вэнс – это просто полу-коррумпированный чиновник? Может быть боится богатых и влиятельных людей? Может не хочет тратить ресурсы на рискованные судебные процессы?

Здесь можно было бы долго спорить, если бы не было очевидно, что Вэнс не боится Трампа и хочет довести дело до конца. Учитывая сдержанность Вэнса в других расследованиях, его настойчивость в деле Трампа даёт надежду на то, что у него достаточно сильная позиция.

Сай Вэнс не делает резких заявлений о том, как он расправится с Трампом и его окружением. Источником практически всего, что мы знаем о деле против Трампа, являются официальные судебные документы, который Вэнс вынужден был обнародовать. Когда Трамп, находясь в должности президента, сопротивлялся до последнего, чтобы не предоставлять прокуратуре свою налоговую декларацию, Вэнс спокойно и без фанфар довёл дело до Верховного суда – и выиграл.

В феврале Вэнс нанял Марка Померанца, известного эксперта по организованной преступности и финансовым преступлениям. Померанц сможет продолжить борьбу с Трампом и его картелем, даже когда Вэнс освободит свою должность.

И может быть хорошо, что мемы не входят в обязанности Вэнса. Нам нужен уравновешенный и компетентный прокурор, который будет вести расследование с минимальным риском и максимальным шансом на успех.

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Уже практически гарантировано, что следующим прокурором Манхеттена будет Алвин Брэгг. Брэгг участвовал в успешном судебном деле против так называемой благотворительной организации Трампа. Эта коррумпированная контора оказывала благотворительную помощь только одному человеку – Дональду Трампу. В результате судебного процесса она прекратила своё существование в 2018-м году.

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Кроме манхеттенской прокуратуры дела, связанные с Трампом, расследует генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летишия Джеймс. В отличие от Вэнса она открыто заявляла о своих намерениях по отношению к Трампу в своей предвыборной компании 2018-го года. Мне кажется, что такие заявления неуместны и что прокурор должен хладнокровно и аполитично следовать букве закона. Зато вы можете найти множество картинок и цитат, в которых Тиш Джеймс предвещает правосудие над Трампом.

Джеймс уже проявила себя в деле против Национальной Ружейной Ассоциации, которая практически контролирует республиканскую партию уже десятки лет и не позволяет принять ни один закон, ограничивающий доступ к огнестрельному оружию. Это как раз тот случай, когда добро поставило зло на колени и жестоко с ним расправилось. Благодаря Тиш Джеймс, НРА находится на грани полного легального и финансового уничтожения.В мае Джеймс объединилась с Вэнсом в криминальном расследовании против Трампа и его окружения.

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В Манхеттене также находится легендарная прокуратура Южного Округа Нью-Йорка (Southern District of New York / SDNY).

В отличие от нью-йоркских прокуроров, которые избирались прямым голосованием, прокуроры федеральных округов назначаются президентом. Они подчиняются Министерству юстиции США, во главе которого стоит назначенный президентом генеральный прокурор. Однако президент не должен вмешиваться в работу Минюста, а генпрокурор не должен вмешиваться в отдельные расследования.

Но как Трамп и его последний генпрокурор Барр не могли не вмешаться в расследования, касающиеся самого Трампа и его друзей? Что ещё можно было ожидать от вора, который дорвался до власти? Трамп дважды увольнял главных прокуроров Южного Округа, и дважды офисом временно руководили их заместители.Несмотря на давление, Южный Округ продолжал делать свою работу и не давал Трампу спать спокойно. Не случайно их в шутку называют «Суверенный Округ Нью-Йорка».

Именно сюда специальный прокурор Боб Мюллер, который расследовал вмешательство России в американские выборы, передал дело Майкла Коэна, личного адвоката Трампа. В результате Коэн получил тюремный срок и начал сотрудничать с прокуратурой. По всей видимости он сотрудничает сейчас с Вэнсом.Почему Южный Округ не участвует в деле против Вайссельберга и трамповской организации? Ведь федеральные законы несут более серьёзные наказания за финансовые и налоговые преступления.

Мы знаем, что Аллен Вайссельберг получил некоторую неприкосновенность в обмен на помощь в судебном деле против Коэна. Возможно, по этому договору Южный Округ не может предъявить ему обвинения. Возможно, нет смысла вмешиваться в процесс, которым и так занимаются местные прокуратуры?

По некоторым данным Южный Округ расследует другие потенциальные преступления Трампа, а в других концах страны идут параллельные расследования, о которых мы вероятно ещё услышим.

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Но вернёмся к последним событиям.Поскольку хорошие прокуроры не раскрывают свои карты, невозможно уверенно утверждать, что означает этот гамбит против Аллена Вайссельберга. Вполне резонно предположить, что Вэнс пытается заставить Вайссельберга сотрудничать с прокуратурой против Трампа.

По мнению экспертов дело против Вайссельберга серьёзное и выигрышное. Вместо зарплаты, которая облагается налогами, бизнес оплачивал Вайссельбергу и членам его семьи жильё, машины и учёбу на протяжении 15 лет. Вайссельберг действительно может сесть на несколько лет.Вайссельберг лояльно работал на Трампов с 1973-го года. Как он поведёт себя, столкнувшись с перспективой сесть в тюрьму в возрасте 73-х лет? Поменяет ли он свою позицию, если под угрозой тюремного заключения окажутся его близкие родственники?

Но самое главное, почему после такого долгого расследования Вэнс не вынес обвинения против Трампа? Здесь мнения экспертов разделились. Многие считают, что это был первый и последний «залп» Вэнса. И если Вайссельберг откажется сотрудничать, то Трамп снова выйдет сухим из воды.Признаюсь, что очень хочется надеяться на другой сценарий.Представьте себе, что вы играете против гроссмейстера, который неожиданно, как вам кажется, делает слабый ход. В такой ситуации вы понимаете, что это ловушка и, самое страшное, вы её не видите.В нашем примере Сай Вэнс – гроссмейстер. Партия уже рассчитана на несколько ходов вперёд. Всё, что мы сейчас видим, – это верхушка айсберга. Прокуратура всегда может выставить дополнительные обвинения. Скорее всего Вэнсу помогают Коэн и другие свидетели, и наверняка у него есть многочисленные документальные улики.

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В контексте этой темы всегда возникает вопрос, а мог ли Трамп заранее помиловать себя и своё окружение? Пока Трамп был в должности президента, он мог написать сотни документов о помиловании и, не оглашая, спрятать их как раз на случай такого судебного процесса.Столкнувшись с «самопомилованием» или с секретным помилованием, может даже задним числом, прокуроры могут попробовать довести этот вопрос до Верховного суда. Но конституция молчит и никак не ограничивает президента. А любые злоупотребления предлагается решать через процесс импичмента (который уже два раза не сработал).

Кроме того, существует прецедент с Ричардом Никсоном. В 1974-м году президент Никсон согласился уйти в отставку, чтобы избежать импичмента и отстранения от власти. Вице-президент Джеральд Форд стал президентом и сразу же помиловал Никсона. Причём произошло это до того, как Никсон был в чём-либо официально обвинён. А после помилования никто даже не пытался ничего расследовать.

Однако помилование защищает президента только от действия федеральных законов. Оно теоретически может обезвредить прокуратуру Южного Округа, но ни в коей мере не спасает от нью-йоркских прокуроров.

Помиловать Трампа в Нью-Йорке может только губернатор. Демократ Куомо погряз в многочисленных скандалах и тем не менее собирается переизбираться в 2022-м году. В любом случае, Куомо или нет, следующим губернатором Нью-Йорка всё равно будет демократ – республиканец-трампист вряд ли сможет выиграть в этом штате.

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Колёса правосудия крутятся медленно. Если вы хотите увидеть Трампа в тюрьме, запасайтесь терпением. Подать в суд и проиграть дело может кто угодно. Настоящие прокуроры тщательно готовятся к судебному процессу и предъявляют обвинения только, если они объективно могут рассчитывать на победу. И если дело касается Трампа, они играют без права на ошибку.

Dmitry Abramson