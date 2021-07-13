Беглый заключенный, связанный с российской мафией, пойман вскоре после побега

30-летний Давид Мордухаев, сбежавший из плавучей тюрьмы Vernon C. Bain Center в выходные, в которой находятся 870 заключенных, пойман и находится под стражей.

В тюрьме Мордухаев, который по мнению следствия связан с русской мафией, оказался по обвинению в том, что выдавал себя за полицейского и ограблении. В выходные ночью он сбежал с тюремной баржи, пришвартованной в Бронксе, спустившись по веревке через окно.

По сообщениям полиции, Мордухаев сбежал в 4:15 утра минувшей субботы. Уже днем он был схвачен, проведя в бегах около 12 часов.

«Его поймали, и никто не пострадал», – заявили в полиции Нью-Йорка, сообщает американская пресса. Следователи, расследующие это происшествие считают, что у Мордухаева были сообщники и что у него также могла быть машина, чтобы забрать его после побега.

Инцидент тщательно расследуется, по словам заместителя комиссара общественной информации Питера Торна, «в настоящее время проводится тщательное расследование того, как это произошло, чтобы гарантировать, что это больше не повторится, и дисциплинарные меры, если они потребуются, будут приняты по завершении расследования».