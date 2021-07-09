Дональд Трамп подал иск против соцсетей

Страницы экс-главы Белого дома в Twitter, Facebook и Youtube были заблокированы после событий 6 января в Вашингтоне, пишет Дарья Диегуц из Голоса Америки.

45-й президент США Дональд Трамп подал иск против компаний Twitter, Facebook и Google, которой принадлежит YouTube, обвинив их в цензуре. Во время пресс-конференции в гольф-клубе в Нью-Джерси бывший глава Белого дома назвал постыдной блокировку профилей пользователей в связи с их высказываниями.

«Нет лучшего доказательства того, что большие технологические компании вышли из-под контроля, чем тот факт, что они заблокировали страницу действующего президента США в начале года. Эта блокировка продолжается по сей день. Это несправедливая ситуация, очень, очень плохая для страны, плохая для всего мира. Если они поступили так со мной, они могут так поступить с кем угодно», – заявил Трамп.

В коллективном иске, который представляет также других пользователей, чьи страницы заблокировали в связи с высказываниями, экс-президент требует отменить, так называемый, «Раздел 230» Закона о коммуникациях. Он защищает онлайн-платформы от ответственности за контент, размещенный пользователями. Еще во время президенства Дональд Трамп неоднократно критиковал это положение, утверждая, что оно дает компаниям неограниченные полномочия.

Экс-глава Белого дома также обвинил соцсети в нарушении свободы слова. Однако юристы отмечают: онлайн-платформы, как и любая частная компания в США, имеют право самостоятельно определять свою политику. В то время, как Первая поправка к Конституции Соединенных Штатов защищает свободу слова от цензуры и ограничений со стороны правительства.