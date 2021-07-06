COVID-паспорта начали действовать в Евросоюзе

В Евросоюзе начал действовать единый COVID-паспорт. Он должен упростить путешествия по Евросоюзу для его граждан. По данным Еврокомиссии, все государства-члены теперь должны иметь возможность выдать и принять этот документ. Исключение составляет лишь Ирландия: там запуск системы задержали из-за кибератак. Как будет работать этот сертификат, разбиралась Ольга Жерносек.

Европейский COVID-сертификат – это документ формата А4. Его можно распечатать, а можно хранить в телефоне. Самое важное в нем – QR-код. Он содержит всю необходимую информацию: даты вакцинации или результаты теста.

Сейчас в Чехии, как и в других странах ЕС, все еще действуют различные ограничения. Пойти в кафе можно спустя 22 дня после получения первой дозы вакцины, после полной вакцинации или же с негативным тестом на COVID-19. Еще один вариант – подтверждение недавно перенесенной болезни. Без этих документов сидеть можно лишь на террасах. Впрочем, рестораны за здоровье гостей ответственности не несут. В случае проверки, которую может провести полицейский или сотрудник санитарной службы, штраф получит посетитель.

Одна из главных задач COVID-сертификата – упростить передвижение внутри ЕС. До введения единого сертификата разные страны имели свои правила пересечения границ. Сейчас это единый стандарт для всех.

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