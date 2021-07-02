В Белом доме прошла церемония приведения к присяге новых граждан США

Церемония с участием президента традиционно проводится накануне Дня независимости США, передает Русская служба «Голоса Америки». В пятницу днем, накануне празднования Дня независимости, который отмечается 4 июля, президент Джо Байден провел церемонию натурализации новых граждан США.

Как пишет газета New York Times, в эти дни новыми гражданами станут почти 10 тысяч человек. Служба гражданства и иммиграции США, которая ведает процессом натурализации, объявила, что в период с 30 июня по 7 июля по всей стране будут проведены 170 церемоний натурализации, включая сегодняшнее мероприятие в Белом доме и виртуальную присягу, которую 22 военнослужащих, проходящих службу за границей, примут перед Алехандро Майоркасом, министром внутренней безопасности.

Мероприятие с участием Байдена стало первой церемонией натурализации в Белом доме с августа прошлого года, когда бывший президент Дональд Трамп провел ее во время национального съезда Республиканской партии, использовав атрибуты президентской власти во время предвыборной кампании. Эти действия были раскритикованы оппонентами Трампа.

Администрация Байдена намерена расширить легальную иммиграционную систему, предлагая узаконить политику, которая поможет большему количеству иностранцев переехать в Соединенные Штаты.

В заявлении Службы гражданства и иммиграции отмечаются усилия по устранению барьеров для натурализации, в том числе отказ от использования более сложного теста на получение гражданства, введенного администрацией Трампа.