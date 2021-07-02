Американцы смогут указывать третий пол в паспортах

Пока неясно, когда эта возможность появится на практике, пишет Служба новостей «Голоса Америки».

Американцы, считающие себя небинарами, интерсексуалами или гендерно неконформными людьми, смогут указать иной пол при подаче заявления на паспорт, не ограничиваясь «мужским» и «женским», объявил Госдепартамент.

Изменение политики является частью усилий ведомства по принятию «дальнейших шагов к справедливому обращению с американцами из сообщества ЛГБТКИ+, независимо от их гендера и пола», заявил госсекретарь Энтони Блинкен.

Пока неизвестно, когда появится третий гендерный маркер, который, по некоторым сообщениям, будет обозначаться буквой «Х». Блинкен сказал, что в настоящее время Госдепартамент «оценивает наилучший подход для достижения этой цели», отметив, что добавление гендерной опции «технологически сложно и потребует времени».

Когда возможность указания третьего пола появится в США, они присоединятся к растущей группе стран, выдающих такие паспорта, включая Австралию, Канаду, Германию, Индию, Непал и Новую Зеландию.

Но уже в ближайшей перспективе заявители на получение паспорта смогут самостоятельно выбирать свой пол и не будут обязаны предоставлять медицинские документы, если их гендерная идентичность не совпадает с гендерным маркером на других документах, удостоверяющих их личность.