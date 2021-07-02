В США резко упало количество обращений за пособием по безработице

На прошлой неделе за пособием обратились 364 тысячи безработных американцев, передает Служба новостей «Голоса Америки».

Количество обращений за пособиями по безработице резко сократилось в США на прошлой неделе, сообщило в четверг Министерство труда, отмечая, что крупнейшая экономика мира продолжает восстанавливаться после пандемии коронавируса.

По данным министерства, в общей сложности на прошлой неделе за получением пособий обратились 364 тысячи безработных, что на 51 тысячу меньше этого показателя неделей ранее. Это самый низкий показатель с середины марта 2020 года, когда за пособием обратились 256 тысяч человек.

В последние недели еженедельное количество заявок колебалось, превышая 400 тысяч в течение двух недель подряд, пока не достигло более низкого показателя на прошлой неделе. Но в целом количество обращений за пособием по безработице, что является показателем увольнений работников, с начала апреля снизилось более чем на 40%, оставаясь при этом значительно выше, чем до пандемии.

Губернаторы штатов и муниципальные власти в США отменяют ограничения, введенные в связи с коронавирусом, во многих случаях позволяя предприятиям впервые за год полностью открыться для клиентов. Это может привести к увеличению найма рабочих.

Более 57% взрослого населения США в настоящее время полностью вакцинировано против коронавируса, что способствует восстановлению экономики, хотя темпы вакцинации заметно снизились по сравнению с пиковыми показателями, достигнутыми несколько недель назад.

Официальные лица во многих штатах сейчас предлагают различные стимулы, чтобы побудить не привитых людей пройти вакцинацию, включая участие в лотереях и бесплатное обучение в колледже. Тем не менее, Белый дом заявляет, что не ожидает, что Соединенные Штаты выполнят поставленную президентом Джо Байденом цель – добиться, чтобы 70% американцев получили хотя бы одну дозу вакцины к празднованию Дня независимости 4 июля. Сейчас эта цифра не превышает 66,5%.

В мае в США было создано 559 тысяч рабочих мест, что более чем вдвое больше апрельского показателя – 266 тысяч. Тем не менее, по данным правительства, около 9,3 миллиона человек в США остаются без работы.

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