CША ускоряют планы переселения тысяч афганцев, помогавших американским военным

Это решение было принято во время встречи Джо Байдена с президентом Афганистана и председателем Высшего совета по национальному примирению, передает Служба новостей «Голоса Америки».

Соединенные Штаты ускоряют реализацию планов по переселению десятков тысяч афганцев, которые помогали американским войскам во время войны в Афганистане, тянувшейся в течение двух десятилетий.

Высокопоставленный представитель администрации сообщил журналистам в четверг, что в последние дни была ускорена реализация планов по переезду афганских переводчиков и других лиц, которые помогали американским военным и их семьях, по мере того как систематизируются их заявки на переезд.

Источник, говоривший на условиях анонимности, рассказал, что Белый дом проинформировал законодателей об этих планах в среду.

«Мы планируем с учетом всех возможных непредвиденных обстоятельств, поэтому мы готовы ко всем сценариям, – сказал источник, – В случае необходимости мы рассмотрим дополнительные варианты перемещения или эвакуации (афганцев)».

Решение Белого дома ускорить переселение афганцев в другие страны или на территорию США было принято на состоявшейся в пятницу встрече президента Джо Байдена в Вашингтоне с президентом Афганистана Ашрафом Гани и Абдуллой Абдуллой, председателем Высшего совета по национальному примирению.

В апреле Байден приказал вывести войска США из Афганистана не позднее 11 сентября, к 20-й годовщине террористических атак «Аль-Кайды» на США, несмотря на растущую угрозу захвата власти боевиками «Талибана».

Начиная с мая, талибы активизировали нападения, захватив десятки районов в сельской местности, что вызвало опасения того, что боевики могут получить контроль над Кабулом, как это было в 1996-м году.