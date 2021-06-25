Число задержанных в связи с беспорядками в Капитолии достигло 500 человек

Власти заявляют, что получили от общественности более 200 000 сообщений с информацией, передает Служба новостей «Голоса Америки».

Число задержанных в связи с беспорядками в Капитолии 6 января достигло 500 человек, сообщил генеральный прокурор США Меррик Гарланд.

По словам Гарланда, теперь в общий подсчет включены 100 человек, которым были предъявлены обвинения в нападении на сотрудников федеральных правоохранительных органов.

«Наши усилия по привлечению к уголовной ответственности невозможны без постоянной помощи американской общественности, – говорится в заявлении Гарланда. – На сегодняшний день мы получили от людей более 200 000 цифровых сообщений с информацией».

Беспорядки начались после того, как сторонники экс-президента Дональда Трампа прошли маршем к Капитолию в знак протеста против процедур, подтверждающих избрание Джо Байдена президентом.