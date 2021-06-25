Разведка США опубликовала доклад о НЛО

«Большинство НВФ предположительно представляют собой физические объекты», передает Русская служба «Голоса Америки». Офис Директора национальной разведки США опубликовал доклад, в котором суммирована имеющаяся информация о НЛО – «Предварительная оценка: Неопознанный воздушный феномен».

В докладе, который подготовлен по требованию законодателей США, собраны данные за период с ноября 2004 по март 2021 года: за этот период времени было получено 144 сообщения о появлении неопознанных воздушных феноменов (НВФ), в 80 из этих случаев применялись различные технические и электронные системы наблюдения.

Согласно выводам доклада, «большинство НВФ предположительно представляют собой физические объекты», поскольку они наблюдались с помощью различных систем, включая сенсоры, радары и пр.

В ограниченном количестве случаев НВФ совершали необычные полеты, однако эти наблюдения следует перепроверить, потому что причиной могли быть ошибки приборов или наблюдателей.

«Возможно имеются многочисленные типы НВФ, требующие различных объяснений. (…) НВФ безусловно представляют проблему для безопасности полетов и вызов для национальной безопасности США (…), если это платформы, используемые иностранным соперником», – говорится в докладе.