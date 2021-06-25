ЛГБТК в администрации Байдена: «Я представляю страну, я выступаю от имени президента»

В мае 2021 года Карин Жан-Пьер, первый заместитель пресс-секретаря Белого дома, вошла в историю, как первая представительница ЛГБТК, которая провела брифинг для прессы в Белом доме. Выступая на мероприятии в Центре Вудро Вильсона в Вашингтоне, посвященному месяцу ЛГБТК-сообщества в США, Жан-Пьер рассказала, что чувствовала в тот исторический момент.

«Я до сих пытаюсь осмыслить события того дня. И, наверное, еще много десятилетий буду это делать. Быть иммигрантом, частью ЛГБТК-сообщества, женщиной, чернокожей – все это моя история, все это помогает мне поверить в себя. Это то, что люди видели, когда я стояла за этим подиумом и говорила от имени президента», – заявила заместитель пресс-секретаря Белого дома.

Еще одним гостем был помощник президента Байдена по вопросам национальной безопасности, открытый гей Кертис Рид, который на протяжении многих лет работал в диппредставительствах США. Он также говорил о необходимости наличия представителей ЛГБТК в правительстве.

«Как мы можем обсуждать вопросы о женщинах и девочках Афганистана без женщин за столом? Или как мы можем говорить о гомофобных законах в Уганде без представителей ЛГБТК? Мы более склонны к тому, чтобы предлагать нестандартные решения проблем, потому что нам приходилось идти на смелые шаги в жизни. Каждый день я становлюсь свидетелем того, как наличие представителей различных меньшинств среди сотрудников правительства положительно сказывается на качестве решений», – сказал помощник президента США.

Джо Байден говорил ранее, что почти 14 процентов сотрудников федеральных ведомств, назначенных им, относят себя к ЛГБТК. Среди них – министр транспорта Пит Буттиджич, помощник министра здравоохранения, открытая транс-женщина Рейчел Левин и секретарь Белого дома Карлос Элизондо. Однако для того, чтобы геи получили равные права в американском правительстве, понадобилось не одно десятилетие, отметили участники дискуссии.

«В 2003 году, когда я начал работать в правительстве, не было никакой возможности получить разрешение на поездки за границу со своим партнером… Как многие говорили, Госдепартамент отправит с вами в командировку вашего домашнего питомца, но не однополого партнера. Только в 2009 году правительство признало однополых партнеров дипломатов, предоставив им равный доступ к услугам, в том числе медицинским», – подчеркнул Рид.

Жан-Пьер добавила, что, еще готовясь к праймериз на выборах 2008 года, она обратила внимание, что ни один кандидат особо не поддерживал вопросы, связанные с правами ЛГБТК.

«Страна должна была поменяться, чтобы поменялась демократическая партия. Когда Верховный суд США в 2015 году легализовал однополые браки, я была здесь, в Белом доме, в качестве гостя, чтобы стать свидетелем того, как Белый дом окрасится в радужныe цвета. Тогда моей дочери было 13 месяцев. Помню, как держала ее на руках и думала, “вот это да, как же много поменялось за это время», – вспомнила Жан-Пьер.

Представители администрации Байдена подчеркнули, что сегодня представители ЛГБТК-сообщества сталкиваются с проблемами, работая в дипмиссиях в зарубежных странах с гомофобными настроениями.

Впрочем, уже то, что они представляю свою страну в мире и выступают от имени администрации США, будучи открытыми геем и лесбиянкой, Кертис Рид и Карин Жан-Пьер называют ярким свидетельством прогресса в продвижении прав ЛГБТК.

Ануш Аветисян, Голос Америки