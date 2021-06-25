Российского дипломата в США обокрали на 800 долларов

Об этом заявил посол РФ в США в интервью телеканалу “Россия-24“.

“Этот вопрос затрагивает любого гражданина – и вас, и меня. Сегодня у нас в посольстве такой случай, что с карточки одного из наших дипломатов украли 800 долларов. Проблема мелкая. Но это произошло в США, и я думаю, что американцам нужно подумать о том, чтобы навести порядок и у себя и прекратить хакерскую деятельность со своей территории, разобраться со своими хакерами”, – в интервью телеканала сообщил Антонов.

По словам российского дипломата, в Москве обеспокоены ситуацией в области кибербезопасности и готовы к диалогу с американскими партнерами в этой сфере. По словам российского дипломата “киберпреступления – это беда для США, беда для России”.