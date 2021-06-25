Илон Маск объявил о запуске глобального спутникового интернета в сентябре 2021 г.

Компания Илона Маска SpaceX заявила, что начнет эксплуатацию системы спутникового интернета Starlink к сентябрю 2021 года, когда группировка из 1800 спутников связи выйдет на заданную орбиту.

Для бесперебойного интернета на всей планете SpaceX планирует запустить 12 тыс. спутников. Примерная стоимость проекта Starlink – 10 миллиардов долларов. На данный момент в бета-тестировании проекта участвуют пользователи из 11 стран.

Оборудование обойдется им в 499 долларов, а ежемесячная абонентская плата составит 99 долларов. В мае компания утверждала, что получила более 500 тыс. предварительных заказов для подключения к Starlink, сообщает Голос Америки.