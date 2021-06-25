Байден достиг соглашения с двухпартийной группой сенаторов об инвестициях в инфраструктуру

По словам президента, историческое соглашение стоимостью 1,2 трлн долларов позволит создать миллионы новых рабочих мест, передает Русская служба «Голоса Америки».

Президент Джо Байден объявил в четверг о том, что ему удалось достигнуть соглашения с двухпартийной группой сенаторов о принятии плана восстановления инфраструктуры страны стоимостью 1,2 триллиона долларов, что позволит осуществить крупнейшие за последние десятилетия вложения в строительство новых автодорог, мостов и морских портов.

«Мы заключили соглашение», – заявил Байден, выступая в Белом доме. Он написал в «Твиттере», что группа, состоящая из пяти демократов и пяти республиканцев, собралась и заключила соглашение об инфраструктуре, которое позволит создать в Америке миллионы рабочих мест».

Подчеркивая исторический характер соглашения, Байден выступил в четверг днем с речью, посвященной данному вопросу.

По словам президента, двухпартийное соглашение по инфраструктуре «является большим шагом на пути к усилению конкуренции с Китаем». Он назвал соглашение примером «настоящей двухпартийной работы» в Конгрессе.

Байден добавил, что он будет сотрудничать с Конгрессом с целью увеличения инвестиций в «человеческую инфраструктуру». Он подчеркнул, что намерен добиться утверждения плана по инфраструктурным инвестициям, имея в виду как физическую, так и человеческую инфраструктуру.

«Я не успокоюсь, пока обе эти меры не окажутся на моем рабочем столе», – сказал президент, добавив, что не подпишет законопроект об инфраструктуре, если наряду с ним не будет утвержден федеральный бюджет на следующий год.

«Мы ожидаем, что до конца этого финансового года в Конгрессе пройдет голосование по обоим законопроектам», – подчеркнул Байден.

Как отмечается в заявлении Белого дома, план инвестиций в инфраструктуру на сумму 1,2 триллиона долларов, одобренный обеими партиями, «является важным шагом в реализации концепции президента Байдена “Восстановить лучше, чем было”. План позволит осуществить преобразующие и исторические инвестиции в экологически дружественную транспортную инфраструктуру, водоснабжение, широкополосный Интернет, чистую энергетику, борьбу с загрязнением окружающей среды и устойчивость в условиях изменения климата».